К омбудсмену обратилась жена мобилизованного.

Омбудсмен по правам человека во Владимирской области, Людмила Романова, оказала помощь военнослужащим, которые столкнулись с проблемами получения выплат. Она поделилась этой информацией в своих социальных сетях.Одна из жен женщин, чей муж был мобилизован, обратилась за помощью. Ее мужу не было начислено выплат за участие в СВО. После того, как Людмила Романова направила запросы в ЕРЦ МО РФ и Военную прокуратуру, военнослужащему был произведен перерасчет и выплачены все полагающиеся суммы.Также к омбудсмену обратилась вдова участника СВО. Женщина пыталась получить назначение пенсии по потере кормильца, выплату на погребение и региональные пособия. Несмотря на то, что она собрала все необходимые документы и направила их в соответствующие органы, после 6 месяцев она так и не получила никаких выплат. Благодаря взаимодействию с областным военкоматом все права вдовы участника событий военного времени были восстановлены.