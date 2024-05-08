Учащиеся Высшей школой музыки и театра Владимирского госуниверситета представили новый проект...

Учащиеся Высшей школой музыки и театра Владимирского госуниверситета представили новый проект "Тайны музыки, любви и страсти"Проект о "Тайнах музыки, любви и страсти" представили учащиеся Высшей школой музыки и театра Владимирского госуниверситета во Владимиро-Суздальском музее- заповеднике. Ангелина Свищ расскажет.- Как ты, да я. А гений и злодейство - две вещи несовместные.Моцарт и Сальери. Маленькая трагедия о таланте, соперничестве и зависти. Погружение в действие пьесы через музыку - особый прием, который стирает границы между реальностью и вымыслом, актерами и зрителем. Иммерсивный спектакль воссоздает атмосферу 18 -19 веков, объединяя Пушкина, Тургенева, Толстого.Лариса Ульянова, директор высшей школы музыки и театра ВлГУ:- Это тот продукт который создается путем изучения многих источников и это не просто инсценировки, это размышления, это рецензии, это скажем так какие-то заметки на полях.Новый проект "Тайны музыки, любви и страсти" - совместная творческая работа Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Высшей школы музыки и театра ВлГУ. Это уже второй студенческий перфоманс на площадке музея. Все актеры участники молодежной театральной лаборатории "Универсум": от первокурсников до магистрантов. Два мира на сцене создают под наблюдением режиссера Богдана Тартаковского.Александр Астахов, магистрант высшей школы музыки и театра ВлГУ:- Моя команда - это мои сокурсники, которые со мной с первого курса. Мы встретились 6 лет назад, когда поступали на первый курс и до сих пор мы вместе. Вместе учимся, вместе ставим постановки, вместе в них участвуем.Произведения венских классиков и русские романсы переносят зрителей в особую атмосферу аристократичных салонов позапрошлого столетия.Через "сплав" обобщений и эмоций предстает "золотой век" русской культуры. Еще раз подтверждая идейный замысел Пушкина- что настоящее искусство вечно.Ангелина Свищ "Вести-Владимир" при поддержке студентов-журналистов ВлГУ11