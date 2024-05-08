Что такое патриотизм и как воспитать настоящего патриота? Во Владимирском госуниверситете прошел...
Что такое патриотизм и как воспитать настоящего патриота? Во Владимирском госуниверситете прошел круглый стол
В преддверии Дня Победы в стенах Владимирского госуниверситета по инициативе облпарламента прошел круглый стол. Главной стала тема патриотического воспитания школьников и молодежи. Подробности - в нашем сюжете.
"Никто не забыт, ничто не забыто" строки стихов Ольги Берггольц, которые отзываются в сердце каждого. 79-ая годовщина Победы это одновременно и великий праздник, и повод обсудить рабочие вопросы.
Что такое патриотизм и как воспитать настоящего патриота? - диалог ведут общественники, представители государственного фонда "Защитники Отечества", руководители ВлГУ и Заксобрания.
Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:
- Важно, чтобы уроки мужества, которые, к моему большому удовольствию, проходят сегодня в школе, они начинались с детского сада. Можно ребенку рассказать по разному о войне и о том, почему мы помним этот день.
Представители ветеранских организаций говорят, уроки мужества проводятся и в школах, и в вузах, но особенно тепло их встречают именно в дошкольных учреждениях.
Сергей Хорошев, председатель областного исполкома "Боевое братство":
- Детсад 95-ый недавно, ходили туда недавно наши ветераны. Дети плясали, в форме маленькой ходили, в пилотках, их так девочки, типа, провожают на фронт. пацанята такие маленькие, с ружьями это всё.
Патриотические встречи с героями уже нашего времени организует фонд "Защитники Отечества". В филиале поддерживают бойцов вернувшихся домой и собирают информацию. Готовится к изданию книга о владимирских участниках СВО.
Артур Тринька, координатор фонда "Защитники Отечества" ветеран боевых действий:
- Я часто посещаю учебные заведения, учебно-патриотический центр "Авангард", колледжи, школы. Также привлечению ветеранов специальной военной операции к спорту.
Встреча завершилась концертной программой Высшей школы музыки и театра ВлГУ.
Ангелина Свищ Алексей Ковалев "Вести-Владимир"