Что такое патриотизм и как воспитать настоящего патриота? Во Владимирском госуниверситете прошел...

Что такое патриотизм и как воспитать настоящего патриота? Во Владимирском госуниверситете прошел круглый столВ преддверии Дня Победы в стенах Владимирского госуниверситета по инициативе облпарламента прошел круглый стол. Главной стала тема патриотического воспитания школьников и молодежи. Подробности - в нашем сюжете."Никто не забыт, ничто не забыто" строки стихов Ольги Берггольц, которые отзываются в сердце каждого. 79-ая годовщина Победы это одновременно и великий праздник, и повод обсудить рабочие вопросы.Что такое патриотизм и как воспитать настоящего патриота? - диалог ведут общественники, представители государственного фонда "Защитники Отечества", руководители ВлГУ и Заксобрания.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Важно, чтобы уроки мужества, которые, к моему большому удовольствию, проходят сегодня в школе, они начинались с детского сада. Можно ребенку рассказать по разному о войне и о том, почему мы помним этот день.Представители ветеранских организаций говорят, уроки мужества проводятся и в школах, и в вузах, но особенно тепло их встречают именно в дошкольных учреждениях.Сергей Хорошев, председатель областного исполкома "Боевое братство":- Детсад 95-ый недавно, ходили туда недавно наши ветераны. Дети плясали, в форме маленькой ходили, в пилотках, их так девочки, типа, провожают на фронт. пацанята такие маленькие, с ружьями это всё.Патриотические встречи с героями уже нашего времени организует фонд "Защитники Отечества". В филиале поддерживают бойцов вернувшихся домой и собирают информацию. Готовится к изданию книга о владимирских участниках СВО.Артур Тринька, координатор фонда "Защитники Отечества" ветеран боевых действий:- Я часто посещаю учебные заведения, учебно-патриотический центр "Авангард", колледжи, школы. Также привлечению ветеранов специальной военной операции к спорту.Встреча завершилась концертной программой Высшей школы музыки и театра ВлГУ.Ангелина Свищ Алексей Ковалев "Вести-Владимир"