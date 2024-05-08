Такого не было четверть века: во Владимирскую область пришел аномально снежный май За аномально...

"Такого не было четверть века": во Владимирскую область пришел аномально снежный майЗа аномально теплым апрелем в регион пришел не менее аномально снежный май. Жители области делятся в соцсетях кадрами занесенных дворов и огородов.Снегопад накрыл регион накануне днем и продолжился сегодня. Из-за тяжелого мокрого снега в ряде районов произошли обрывы линий электропередачи, падение деревьев на провода. Энергетики продолжают устранять последствия. Посменно задействованы 50 бригад.Из-за непогоды не исключены повторные нарушения электроснабжения. Сообщить о них можно по телефону горячей линии. Номер на ваших экранах. Жители региона также переживают за урожай - многие уже высадили рассаду.Но и оптимизма владимирцы не теряют - вот такого снеговика, а точнее "маевика" в венке из одуванчиков слепили в Александровском районе.