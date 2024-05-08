В дело вмешалась областная прокуратура.

В пресс-службе прокуратуры Владимирской области было объявлено о выявлении серьезных нарушений в доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов в Кольчугино. Согласно данным проверки, карантинное отделение, предназначенное для новопоступающих, фактически не функционировал. В медицинских помещениях были найдены лекарства и изделия с истекшим сроком годности, а некоторое оборудование, такое как аппарат для физиотерапии, не использовалось и хранилось на складах.Кроме того, не проводился учет выдачи одежды и постельного белья инвалидам. На момент проверки система речевого оповещения о пожаре также не работала.