Во Владимире представили документальный спектакль Сёстры В основу сюжета легли реальные истории...

Во Владимире представили документальный спектакль "Сёстры"В основу сюжета легли реальные истории женщин - матерей, жён, сестёр участников СВО. На премьере побывала наша съемочная группа- Всё, Наденька. Завтра я ухожу…С этими словами в судьбы многих женщин вошла специальная военная операция. Документальный спектакль "Сестры" - уникальный проект. Постановка - результат тщательной работы с историями матерей, жён, дочерей, сестёр и подруг, которые ждут своих защитников с фронта. В спектакле использованы реальные монологи. Каждая героиня - не персонаж, а живой человек. Одна из нас.Олеся Шигина, режиссёр-кинодокументалист:- Эти истории смогут многих спасти - вся задумка. И когда ты каждый день соприкасаешься с этими людьми, когда ты их чувствуешь, видишь. Ты понимаешь, что с этим нужно делиться, потому что полстраны, может, больше, не знает, какие подвиги каждый день сейчас совершаются.Татьяна Алиходжина - прототип одной из героинь. Вдова, потерявшая мужа в самом начале СВО, она просто не может пасть духом, воспитывая шестерых детей - своих и приемных. Командир подразделения "Хулиганы" - человек офицерской закалки, пропал без вести. Долгие четыре месяца женщина не теряла надежды увидеть супруга живым, но чуда не случилось. Признается: до глубины души тронуло, как актеры прочувствовали ее историю...Татьяна Алиходжина, вдова героя ЛДНР Кудрина Дениса Ивановича:- Было огромной неожиданностью, насколько герои прониклись нашим настроением, и мы, действительно, все те женщины, о которых говорится в спектакле, мы действительно сестры. Мы сестры по духу. Там несколько героинь, несколько историй, но таких историй тысячи.Марина Мурзина, комитет семей воинов Отечества Владимирской области:- Нам бы хотелось, чтобы сейчас еще больше людей поддерживало ребят на фронте. Им это необходимо, им нужно понимать, что мы здесь их ждем, верим в них, верим в их победу, верим в их стойкость, мужество, потому что они у нас, действительно, такие - наши ребята.Сильные образы рождают веру. Спектакль объединяет сердца и надежды - актеров, зрителей, главных героинь и всех, кому небезразлично будущее.Арина Бельчицкая, Алексанр Чунаев. "Вести-Владимир".