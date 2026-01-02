Возгорание в общежитии по адресу: улица Муромская, дом 13А произошло 1 января. В 13.09 сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже. Огнеборцы оперативно приехали на

Возгорание в общежитии по адресу: улица Муромская, дом 13А произошло 1 января. В 13.09 сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже. Огнеборцы оперативно приехали на место. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров. Пожарные спасли из огня пятерых человек и ещё пятерых эвакуировали. Пострадали два человека – мужчина 1976 г. р.