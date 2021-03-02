Во Владимире побывал рекордсмен России. Знакомьтесь Александр Дубровин, он же Александр Пересвет. Варвар с душой поэта, именно так экстремал говорит сам о себе. И действительно колесить по

Во Владимире побывал рекордсмен России. Знакомьтесь Александр Дубровин, он же Александр Пересвет. Варвар с душой поэта, именно так экстремал говорит сам о себе. И действительно колесить по российскому бездорожью, зимой, в снегопад и минус 20, да ещё и на скутере отважится далеко не каждый. Дороги кривые, снегом замело и всё обледенело, а я неровности не