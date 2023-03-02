В компании отметили, что уже скачанные приложения будут работать как обычно.

Приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store, сообщается в официальном Telegram-канале финансовой организации."Этот день все же настал - приложения "Тинькофф" удалили из App Store", - говорится в сообщении.В компании отметили, что уже скачанные приложения будут работать как обычно. Клиенты могут переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. В "Тинькофф" также посоветовали не скачивать приложения из неофициальных источников."Скоро вернемся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы", - отмечает компания.В конце февраля в "Тинькофф" сообщали, что не ожидают удаления ни одного из своих мобильных сервисов из магазинов приложений в связи с санкциями ЕС. Также в компании отмечали, что ограничения не окажут существенного влияния на его работу, банк готовился к санкциям.25 февраля приложение МТС-банка, подпавшего под новые санкции Великобритании и США, было удалено из App Store и Google Play. При этом его можно скачать в RuStore или с сайта МТС-банка, ранее скаченные приложения работают в штатном режиме. Санкционный банк "Зенит" рекомендовал клиентам в ближайшее время обновить мобильное приложение "Зенит онлайн" до последней версии в App Store и Google Play. После попадания под санкции банк "Приморье" также советовал пользователям в ближайшее время установить приложение на телефон, если ранее оно скачено не было.В декабре 2022 года из App Store были удалены приложения Росбанка и Россельхозбанка. А весной прошлого года после санкций ЕС из интернет-магазинов пропадали также приложения ВТБ, "Сбера", "Открытия" и ПСБ.25 февраля ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями.24 февраля свои санкционные списки расширили США и Великобритания. Санкции, предусматривающие ограничения на проведение ряда операций, затронули банки "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития.