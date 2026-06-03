Руководство коммерческой фирмы, которая занимается металлообработкой, решило сэкономить на заработной плате сотрудников. 42 работника не получали деньги в течение 4 месяцев. Предприятие

Руководство коммерческой фирмы, которая занимается металлообработкой, решило сэкономить на заработной плате сотрудников. 42 работника не получали деньги в течение 4 месяцев. Предприятие задолжало им более 11 млн рублей. При этом гендиректор фирмы про себя не забывал. Зарплату он получал ежемесячно. Также компания направляла средства на оплату аренды, сырья, транспортных и иных платежей. В связи с