В мае во Владимирской области полиция зарегистрировала 144 заявления о дистанционных преступлениях. Аферисты продолжают находить новые способы выманивать деньги у доверчивых граждан. Вот

В мае во Владимирской области полиция зарегистрировала 144 заявления о дистанционных преступлениях. Аферисты продолжают находить новые способы выманивать деньги у доверчивых граждан. Вот несколько громких случаев из сводки регионального УМВД. Пенсионер из Вязниковского района отдал 1,2 миллиона рублей. 77-летний мужчина поверил в «безопасный счет» и передал пакет с наличными незнакомцу у подъезда дома в Нижнем