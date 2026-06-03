Победителями конкурса «Милый сердцу уголок» стали пять человек. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Конкурс социальных инициатив молодёжи на селе «Милый

Победителями конкурса «Милый сердцу уголок» стали пять человек. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Конкурс социальных инициатив молодёжи на селе «Милый сердцу уголок» направлен на развитие сельских территорий и повышение качества жизни на селе во Владимирской области. Конкурс проводился по семи направлениям: «Благоустройство среды проживания», «Сохранение истории своей малой