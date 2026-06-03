1 июня во Владимирской области стартовал купальный сезон. В 16 муниципальных образованиях открыты 37 пляжей. Места отдыха соответствуют требованиям, предъявляемым к ним МЧС России: имеется

1 июня во Владимирской области стартовал купальный сезон. В 16 муниципальных образованиях открыты 37 пляжей. Места отдыха соответствуют требованиям, предъявляемым к ним МЧС России: имеется необходимое оборудование, дно проверено водолазами, организовано дежурство спасателей. На каждом пляже установлены информационные стенды с данными о погоде, а также используется система флагов: – красный или чёрный флаг информируют о