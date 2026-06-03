Временное закрытие скверов связано с необходимостью провести там профилактическую обработку. Растения нуждаются в защите от вредителей и болезней. Специалисты МКУ «Зелёный город»

Временное закрытие скверов связано с необходимостью провести там профилактическую обработку. Растения нуждаются в защите от вредителей и болезней. Специалисты МКУ «Зелёный город» запланировали работы в двух скверах: Молодёжном сквере (пересечение ул. Вокзальной и ул. Большой Нижегородской, д. 50) и сквере у Дома культуры молодёжи (ул. Мира, д. 55). Скверы закроют для посещения на сутки: с