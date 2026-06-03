Временное закрытие скверов связано с необходимостью провести там профилактическую обработку. Растения нуждаются в защите от вредителей и болезней. Специалисты МКУ «Зелёный город»
<a href="https://33live.ru/novosti/03-06-2026-vo-vladimire-na-sutki-zakroyut-dlya-poseshheniya-dva-skvera.html" target="_blank">Во Владимире на сутки закроют для посещения два сквера</a> - Временное закрытие скверов связано с необходимостью провести там профилактическую обработку. Растения нуждаются в защите от вредителей и болезней. Специалисты МКУ «Зелёный город»
[url=https://33live.ru/novosti/03-06-2026-vo-vladimire-na-sutki-zakroyut-dlya-poseshheniya-dva-skvera.html]Во Владимире на сутки закроют для посещения два сквера[/url] - Временное закрытие скверов связано с необходимостью провести там профилактическую обработку. Растения нуждаются в защите от вредителей и болезней. Специалисты МКУ «Зелёный город»