Любимица караулов и полноценный член коллектива. Уже 6 лет серая кошка Муся живёт в пожарно-спасательной части № 53 города Владимира. Сюда Мусю взяли ещё маленьким котёнком. В части уже давно

Любимица караулов и полноценный член коллектива. Уже 6 лет серая кошка Муся живёт в пожарно-спасательной части № 53 города Владимира. Сюда Мусю взяли ещё маленьким котёнком. В части уже давно стало традицией заводить четырёхлапых напарников. Алексей Семёнов, командир отделения пожарно-спасательной части № 53 (г. Владимир): Когда не стало старой кошки, по объявлению нашли маленького котёночка.