Актер Никита Джигурда признался, что дома, среди близких ему людей, выходит из образа. Об этом скандальная знаменитость рассказала в беседе с Дни.ру.

Актер Никита Джигурда признался, что дома, среди близких емулюдей, выходит из образа. Об этом скандальная знаменитость рассказала в беседес "Дни.ру".Никита Джигурда сумел создать запоминающийся образ, которыйделает его ни на кого не похожим. Нужность агрессивного рокера с громоподобнымголосом и смелые, провокационные высказывания по спорным вопросам сделали артистаодним из самых узнаваемых в России.Поддерживать имидж взрывного до неадекватности фрика, НикитеДжигурде помогает супруга фигуристка Марина Анисина. Она рассказываетжурналистам небылицы об избраннике."Когда Анисимовупытал Андрюша Малахов, и доктора восстанавливали ее после пяти часов интервью,не 15 минут как он сказал. А потом сказали: "Дайте нам драмы, вы же в разводе. Дайтенам драмы". Анисина сказала замечательно: "Даю вам драму, записывайте: Джигурдакаждый день, каждый вечер подвешивает меня к люстре на глазах у детей и пытаетпаяльником. Полностью обдолбанный", – поделился .20 Ноя 2019 в 9:30 PSTМежду тем маску, которую Джигурда с таким талантом демонстрируетпублике, дома он предпочитает снимать. В жизни близких он другой. "Я просто гениальный артист, я об этомговорил давно. Не верили, мне пришлось устроить танцы на Красной площади", – отмечаетзнаменитость.подчеркнул также, что никогда не употреблялтяжелые наркотики. "Более того, я три месяца уже, приезжая в Голландию, непозволяю себе косяк", – заявила знаменитость.