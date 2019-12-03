Актер Никита Джигурда признался, что дома, среди близких ему
людей, выходит из образа. Об этом скандальная знаменитость рассказала в беседе
с Дни.ру.
Актер Никита Джигурда признался, что дома, среди близких ему
людей, выходит из образа. Об этом скандальная знаменитость рассказала в беседе
с "Дни.ру".
Никита Джигурда сумел создать запоминающийся образ, который
делает его ни на кого не похожим. Нужность агрессивного рокера с громоподобным
голосом и смелые, провокационные высказывания по спорным вопросам сделали артиста
одним из самых узнаваемых в России.
Поддерживать имидж взрывного до неадекватности фрика, Никите
Джигурде помогает супруга фигуристка Марина Анисина. Она рассказывает
журналистам небылицы об избраннике.
"Когда Анисимову
пытал Андрюша Малахов, и доктора восстанавливали ее после пяти часов интервью,
не 15 минут как он сказал. А потом сказали: "Дайте нам драмы, вы же в разводе. Дайте
нам драмы". Анисина сказала замечательно: "Даю вам драму, записывайте: Джигурда
каждый день, каждый вечер подвешивает меня к люстре на глазах у детей и пытает
паяльником. Полностью обдолбанный", – поделился .
20 Ноя 2019 в 9:30 PST
Между тем маску, которую Джигурда с таким талантом демонстрирует
публике, дома он предпочитает снимать. В жизни близких он другой. "Я просто гениальный артист, я об этом
говорил давно. Не верили, мне пришлось устроить танцы на Красной площади", – отмечает
знаменитость.
подчеркнул также, что никогда не употреблял
тяжелые наркотики. "Более того, я три месяца уже, приезжая в Голландию, не
позволяю себе косяк", – заявила знаменитость.