Наш регион, как сообщают синоптики, окажется во власти циклона. При этом температура воздуха будет то падать ниже нулевой отметки, то подниматься до плюсовой. Такие погодные условия

Наш регион, как сообщают синоптики, окажется во власти циклона. При этом температура воздуха будет то падать ниже нулевой отметки, то подниматься до плюсовой. Такие погодные условия считаются неблагоприятными. Александр Бутенко, старший синоптик Владимирского гидрометцентра: Соответственно, у нас возможно налипание снега на проводах и деревьях, поскольку будут ночью умеренные осадки, а днём небольшие осадки. И гололёдные