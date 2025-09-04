Жить в 2005 году.
Ты понимаешь, что живешь в 2005 году, когда:
1. по ошибке, ты печатаешь свой пароль системного доступа на микроволновке.
2. прошли годы с тех пор, когда ты в последний раз играл в дурака настоящими картами, а не на компьютере.
3. у тебя список из 15 номеров, чтобы связаться со своей семьей, которая состоит из 3 человек.
4. ты оправляешь e-mail своему коллеге, что сидит в соседнем бюро.
5. ты потерял контакт со своими друзьями или семьей, потому что у них нет адреса электронной почты.
6. после долгого рабочего дня ты возвращаешься домой и отвечаешь по телефону так, словно ты еще на работе.
7. ты набираешь девятку на своем домашнем телефоне, чтобы получить городскую линию.
8. на своем посту ты все эти 4 года, но уже успел
еще анекдот!