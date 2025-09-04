Дело рассмотрит Селивановский районный суд.

В Красной Горбатке Владимирской области трое предстанут перед судом за незаконную вырубку леса на 280 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре региона.По версии следствия, в октябре 2024 года группа лиц вырубила сосны возле деревни Ильинское, планируя продать древесину и разделить деньги. Но их планам помешали правоохранительные органы.Дело рассмотрит Селивановский районный суд.