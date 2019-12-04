Полицейские организовали встречу с учениками младших классов и их родителями в рамках акции «Родительский патруль».

В МБОУ СОШ № 3 г. Петушки в рамках проведения пропагандистской кампании «Родительский патруль» с учащимися начального звена встретились сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району.В ходе профилактической беседы полицейские рассказали детям о печальных последствиях неправильного поведения вблизи проезжей части, перехода дороги в неустановленном месте и пользе применения светоотражающих элементов. В рамках встречи сотрудники полиции обратились и к родителям, напомнив об ответственности за воспитание в детях навыков безопасного поведения на дорогах. Сотрудник полиции привела примеры из жизни, когда дети становились пострадавшими в ДТП по своей, либо родительской невнимательности.Отдельной темой для обсуждений стал маршрут «Дом-школа-дом», который юный пешеход изучает как с родителями, так и с педагогами. Инспекторы ОГИБДД обратили внимание на правила поведения, которые должны соблюдать пассажиры транспортных средств.Прощаясь с гостями, дети пообещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, а родители и педагоги - совершенствовать процесс их дальнейшего изучения при содействии сотрудников ОГИБДД.