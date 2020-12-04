Выяснилось, что он не только содержит элементы коррупции, но и противоречит федеральному и региональному законодательству.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин не стал подписывать закон о приватизации имущества с внесёнными в документ изменениями. Нормативно-правовой акт вернули на доработку в региональный парламент. Ранее «33Live.Ru» сообщал о том, что он .«Администрация области выражает признательность Законодательному Собранию за то, что оно согласилось рассмотреть вопросы и проблемы, которые нас беспокоят. Необходимо исправить, содержащиеся в законе правовые пробелы и коррупциогенные факторы», - отметил заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко.Напомним, что депутаты Заксобрания утвердили изменения в конце ноября, не дожидаясь поправок от обладминистрации.«Важно доработать документ и перекрыть все «лазейки» для мошеннического присвоения казённой собственности», - подчеркнул замгубернатора.В Белом доме добавили, что согласно письму из надзорного ведомства, закон не соответствует федеральному и региональному законодательству.Отметим, что утром 4 декабря стало известно о . Якобы, он получил взятку в особо крупном размере. Интересно, что именно это ведомство станет важным элементом в цепочке приватизации государственного имущества во Владимирской области.