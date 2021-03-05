Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встал на защиту бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Глава ведомства заявил, что страна не выдаст оппозиционера Минску.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встал на защиту бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Глава ведомства заявил, что страна не выдаст оппозиционера Минску.Министр отметил, что Литва была и останется "каменной стеной", за которой могут найти убежище преследуемые демократические силы. По его словам, Светлана Тихановская и другие оппозиционеры могут чувствовать себя в безопасности.Ландсбергис подчеркнул, что Вильнюс не собирается рассматривать требование Минска об экстрадиции политика. "Раньше замерзнет ад", – добавил глава внешнеполитического ведомства.Ранее Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву запрос о выдаче Тихановской. Оппозиционера намерены привлечь к уголовной ответственности за преступления против государства, общественной безопасности и порядка управления.Тихановская баллотировалась на пост президента республики в августе 2020 года. По итогам выборов она заняла второе место. Согласно данным Центризбиркома, за нее проголосовали 10% избирателей.Через несколько дней после оглашения результатов выборов покинула Белоруссию и перебралась в Литву. В окружении политика рассказали, что власти угрожали ей и ее семье, если она останется на родине.Президент Александр Лукашенко позднее опроверг их слова. Лидер сообщил, что спас Светлану Тихановскую от протестующих, которые якобы собирались сделать из нее "сакральную жертву". Оппозиционера вывезли тайком из страны.