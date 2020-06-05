Слушания по делу Анны Верди, которая самостоятельно провозгласила себя хирургом и проводила незаконные операции в Краснодаре, перенесли на 18 июня, передает . Девушка находится в состоянии ..

Слушания по делу Анны Верди, которая самостоятельно провозгласила себя хирургом и проводила незаконные операции в Краснодаре, перенесли на 18 июня, передает "". Девушка находится в состоянии комы. Ее подключили к. аппарату искусственной вентиляции легких.Анна Верди проводила операции на дому в антисанитарных условиях. Сообщается, что она изуродовала по меньшей мере десять клиенток. Одна из пациенток скончалась прямо во время операции.