В рамках очередного матча чемпионата России на поле краснодарского стадиона сошлись Зенит и Краснодар. Победу одержала петербургская команда со счетом 4:2. Благодаря этой победе ..

В рамках очередного матча чемпионата России на поле краснодарского стадиона сошлись "Зенит" и "Краснодар". Победу одержала петербургская команда со счетом 4:2.Благодаря этой победе ближайшие соперники "Зенита" по турнирной таблице – "Локомотив" и "Краснодар" – оспорить их лидерство уже не смогут. Это означает, что футбольный клуб досрочно стал чемпионом России.В родном Санкт-Петербурге уже в аэропорту команду встречали восторженные фанаты, передает телеканал "". Поздравить спортсменов поспешили и их родные и близкие. Сами они, праздную шестое по счету чемпионство, попрыгали вместе с болельщиками.��✊— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb)