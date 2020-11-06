Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал положить конец протестам и вернуть страну к состоянию до выборов. По мнению эксперта Александра Класковского, у главы государства нет шансов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал положить конец протестам и вернуть страну к состоянию до выборов. По мнению эксперта Александра Класковского, у главы государства нет шансов.Днем 5 ноября глава Белоруссии вручил государственные награды и генеральские погоны. В ходе выступления перед силовиками Александр Лукашенко затронул тему протестов. По его словам, жители страны устали от демонстраций и хотят вернуться к прежнему состоянию до выборов.Политолог Александр Класковский заявил, что на самом деле президент лишь озвучил свою мечту. Лукашенко желает вернуть время, когда обычные граждане сидели как "мышь под метлой", оппозиция была не такой активной, а представители контрэлиты бойкотировали выборы."В понимании Лукашенко вернуть Белоруссию в состояние до выборов – это задушить протесты", – объяснил эксперт.Проблема главы республики в том, что он не сможет это сделать. Насилие и аресты могут лишь на время сбить волну протестной активности. В последние месяцы оппозиционеры стали вести себя увереннее. Они поняли, что у их детей и внуков не будет нормальной жизни с такой властью."Как до выборов уже не будет, и не мечтайте", – поставил крест на надежде лидера Класковский.Ранее президент назвал участников беспорядков в республике "террористами". Политик пригрозил жестко расправиться со всеми протестующими. По словам лидера, любой, кто дотронется до силовика, уйдет от него как минимум без рук.