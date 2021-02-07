Во Владимирской области из-за морозов увеличилось число пожаров. Основная причина — неправильное обращение с отопительными приборами

Во Владимирской области из-за морозов увеличилось число пожаров. Основная причина — неправильное обращение с отопительными приборами. Об этом сообщаетПо данным ведомства, за прошедшие сутки в жилых помещениях Владимирской области случилось 15 пожаров, в которых погибли три человека. Возгорания начинались из-за неправильного обращения жителей с отопительными приборами, а также по причине перегрузки электросети.Спасатели обращаются к жителям с просьбой тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять печки и обогреватели без присмотра. В случае пожара необходимо позвонить по номеру 01, 101 или 112.Отметим, во Владимирской области похолодало до -13 градусов днем и -21 градуса ночью. Синоптики прогнозируют усиление морозов до 28 градусов в ночные часы в понедельник, 8 февраля.