Специалисты пересаживают редкие растения на новые места обитания.

Перед началом масштабного благоустройства прудов на территории садов за ДТЮ во Владимире специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области проводят деликатную операцию по пересадке двух редких видов, занесенных в Красную книгу региона.Речь идет о колокольчике широколиственном и гигантском грибе-головаче, произрастающих на территории садов за ДТЮ. Руководитель Дирекции ООПТ Ольга Канищева сообщила о начале работ по перемещению растений на новое место обитания.Из-за обильных дождей биологам пришлось временно приостановить процесс, но с наступлением солнечных дней работы возобновились. В настоящее время идет пересадка колокольчиков. Пересаженные растения оперативно доставляются в парк «Дружба», где для них подготовлен подходящий участок.Более сложной задачей представляется пересадка гриба-головача, растущего на склоне, труднодоступном из-за повышенной влажности. Однако, как только условия позволят, специалисты приступят и к этой работе. В Дирекции ООПТ пояснили, что пересадка гриба будет осуществляться путем переноса целого пласта земли с мицелием на глубину 15-20 см.