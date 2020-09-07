За время действия проекта, медкомплексы посетили свыше сел и деревень региона.

Бесплатная помощь. «Передвижные центры здоровья» продолжают работать в регионе. За время действия проекта, медкомплексы посетили свыше сел и деревень региона. Подробности - в нашем репортаже.В этом передвижном центре ежедневно более трехсот жителей области получают медицинские услуги. В них установлены современные УЗИ-аппараты и кабинеты для приема у специализированных врачей. Каждый желающий может бесплатно получить консультацию в такой передвижной больнице. В условиях пандемии это отличная возможность попасть на прием.Алевтина Вьюнкова жительница г. Владимира:-Проверили все, что я хотела. По крайней мере я не могла попасть в нашу поликлинику, хотя она у меня перед домом, во Фрунзенском районе, а с этой пандемией - это вообще.Из-за востребованности проекта, депутат Госдумы, председатель общественной организации "Милосердие и порядок" Григорий Аникеев расширил "передвижные центры здоровья". С февраля 2020 года начал работу новый медицинский комплекс. Здесь - три кабинета, в которых ведут прием узкие специалисты и проводят ультразвуковые исследования. Установлено высокоточное офтальмологическое оборудование, и впервые проводится УЗИ сердца.Оксана Завьялова сотрудник общественной орагнизации "Милосердие и Порядок":-Общаясь с жителями города Владимира, я часто слышу насколько актуально вопросы здравоохранения, в частности - качество и доступность медицинских услуг. Считаю, что особое внимание необходимо уделять своевременной диагностике своего здоровья. Она должна быть достна для каждого.Проект реализуется на территории всей Владимирской области. Получить медицинскую помощь можно в любом из передвижных центрах здоровья. А записаться лучше заранее по телефону бесплатной горячей линии 8-800-2345-003.Артём Яковенко Вести-Владимир.