Президенту России Владимиру Путин 7 октября исполняется 68 лет. Первыми главу государства поздравили лидеры Белоруссии, Молдавии и Туркмении.

Президенту России Владимиру Путин 7 октября исполняется 68 лет. Первыми главу государства поздравили лидеры Белоруссии, Молдавии и Туркмении.Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал Владимира Путина "надежным другом". Батька заявил, что высокого ценит российского коллегу.Лукашенко подчеркнул заслуги Путина в деле интеграции двух стран. Это соответствует намерениям братских народов построить достойное будущее, добавил белорусский лидер.Отношения между Москвой и Минском Лукашенко назвал стратегическими. В их основе лежат традиции многолетней дружбы и взаимной поддержки, подчеркнул белорусский лидер.С теплыми словами в адрес президента России обратились и лидеры Молдавии и Туркменистана Игорь Додон и Гурбангулы Бердымухамедов. Они выразили надежду на укрепление отношений с Москвой.Первую половину дня Владимир Путин посвятит работе. У президента запланировано более десяти телефонных разговоров. Остаток дня глава государства проведет в кругу родных и близких.Владимир Путин родился в 1952 году в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, а спустя 10 лет стал выпускником Краснознаменного института КГБ имени Андропова.В 90-е годы был советником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В команде градоначальника Владимир Путин отвечал за внешние связи мэрии.В августе 1996 года Путин переехал в Москву и перешел на работу в Управление делами президента. Спустя два года возглавил ФСБ. 16 августа 1999 года стал председателем правительства.Первый раз на президентский пост Владимир Путин избрался 26 марта 2000 года. Он получил почти 53% голосов. В дальнейшем он переизбирался три раза – в 2004, 2012 и 2018 годах.