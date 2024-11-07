Она возвращалась с дачи домой и добровольно села в машину к новому знакомому.

Женщину из города Орехово-Зуево убили во Владимирской области. Ее тело обнаружили возле трассы в Петушинском районе. Следователи полагают, что жительница Подмосковья добровольно села в машину к подозреваемому. Подробности — в материале .Внезапная ссора?Преступление произошло в сентябре 2024 года. Тело женщины в водоотводном канале рядом с дорогой Старое Перепечино — село Марково случайно обнаружила велосипедистка. Убийца даже не пытался спрятать труп.«К раскрытию преступления были оперативно подключены следователи и криминалисты областного аппарата регионального следственного управления, которыми во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД области в короткий срок установлена личность потерпевшей», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Родственники убитой не успели подать заявление о пропаже. Оказалось, что женщина находилась на даче в Подмосковье. Она должна была вернуться домой, но непонятным образом оказалась во Владимирской области.Был под административным надзоромСледователи отсмотрели записи с камер наблюдения, установленных возле дома убитой, на трассах Московской и Владимирской областей. Так, они поняли, в какую машину села женщина. Оперативники задержали подозреваемого — владельца «семерки».По предварительной информации, 38-летний мужчина познакомился с женщиной в Орехово-Зуево. Ранее он уже был судим за убийство. Обвиняемый на момент преступления находился под административным надзором. Он не должен был покидать дом в ночное время.После знакомства местная жительница села к мужчине в машину. Они вместе направились в сторону города Покров. В автомобиле между новыми знакомыми разгорелся конфликт. Обвиняемый схватил женщину за шею и задушил ее. Затем он выбросил тело на обочину.«Следователями проведен комплекс судебных экспертиз, изъят автомобиль, в ходе осмотра которого с применением криминалистической техники в салоне обнаружены следы погибшей», — добавили в СК.Следов изнасилования женщины не было. Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.Это не первый случай, когда жители столицы и Подмосковья совершают преступления во Владимирской области. В начале октября под стражу поместили IT-специалиста, который напал на свою жену с топором в Киржачском районе. А в СНТ в Александровском районе мигрант . Он успел улететь домой в Таджикистан. Мужчину задержали по возвращению в Россию в аэропорту.