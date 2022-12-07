Во Владимирской области самый низкий в ЦФО показатель по количеству врачей на 10 тысяч...

Во Владимирской области самый низкий в ЦФО показатель по количеству врачей на 10 тысяч населения.На пресс-конференции директора департамента здравоохранения Артёма Осипова в Белом доме обсудили, в том числе, и нехватку врачей. О ситуации с кадрами. Москва почти 47, Рязань - 41 и Иваново - 36. Это данные по количеству врачей на десять тысяч населения.Артём Осипов, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- По ЦФО все знают, что у нас самый низкий показатель, Владимирская область, по 22 году эта цифра ещё будет сведена, но она существенно не изменится. На конец 21 года 27.7 врачей на 10 тысяч населения.Во Владимирской области выпускники медицинских вузов оставаться не хотят. «Каждый день, к сожалению, я подписываю документы в наши ВУЗы медицинские, в которых мы уведомляем, что наши целевые ординаторы не остались работать в системе здравоохранения Владимирской области», — добавил директор департамента.Переломить ситуацию сможет только повышение качества жизни, а в первую очередь доступное жильё и повышение заработной платы, уверен Артём Осипов. Но есть и позитивные изменения.Артём Осипов, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Принципиально будет увеличена статья по льготному лекарственному обеспечению, потому что это наше социальные обязательства первоочередные. И мы не можем их откладывать в долгую копилку. В этом году уже были произведены изменения в бюджете, и статья ЛЛО была увеличена но сотни миллионов рублей.В следующем году ожидается увеличение расходов на региональную сферу здравоохранения. За счёт территориальной программы госгарантий будет увеличено подушевое финансирование. К тому же, благодаря корректировкам Минздрава, высокотехнологичная помощь станет доступнее.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”