Руководитель фирмы провернул махинацию со стройматериалами.

В Вязниках уголовным делом обернулся капремонт школы №4 для генерального директора фирмы-подрядчика. Об этом сообщили 8 июля в СУ СКР и прокуратуре Владимирской области.Следствие полагает, что в 2025 году петербургская коммерческая организация, выполнявшая работы по капитальному ремонту школы на сумму более 150 млн рублей, заменила гипсоволокнистые листы (ГВЛ), обладающие огнеупорными свойствами, на более дешевый и менее безопасный гипсокартон.Руководитель компании, зная о подмене материала, внес заведомо ложные сведения в акт приемки, указав использование ГВЛ на сумму более 2,7 млн рублей. Однако обман был раскрыт, и приемка работ была отклонена.В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.аналогичное уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества при реконструкции водозабора в Петушках. Там подрядчик выплатил субподрядчику аванс в размере 19 млн рублей, но работы так и не были выполнены