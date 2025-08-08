Сказка народов Африки о старике и золотой пиранье.
Жили были старик со старухой у самого озера Чад. Пошел старик ловить рыбу. Первый раз закинул яд кураре - всплыли одни лишь жабы. Второй раз закинул яд кураре - всплыли лишь крокодилы. Третий раз закинул яд кураре - всплыла Золотая пиранья и хотела сказать, мол, отпусти меня старче, исполню три заветных желания, да не смогла потому что парализовало. Воротился старик ко старухе с добычей, обрадовалась старуха, засолили они жаб на зиму, засушили они крокодилов на лето, а Золотую пиранью мигом съели прямо сырой. Так сами собой исполнились все три желания.
еще анекдот!