В Коврове возбуждено уголовное дело по факту гибели работника сельскохозяйственного предприятия. Трагедия произошла 1 августа 2025 года на одной из ферм района. Мужчина 1967 года рождения
<a href="https://33live.ru/novosti/08-08-2025-v-kovrovskom-rajone-rassleduyut-gibel-rabotnika-na-ferme.html" target="_blank">В Ковровском районе расследуют гибель работника на ферме</a> - В Коврове возбуждено уголовное дело по факту гибели работника сельскохозяйственного предприятия. Трагедия произошла 1 августа 2025 года на одной из ферм района. Мужчина 1967 года рождения
[url=https://33live.ru/novosti/08-08-2025-v-kovrovskom-rajone-rassleduyut-gibel-rabotnika-na-ferme.html]В Ковровском районе расследуют гибель работника на ферме[/url] - В Коврове возбуждено уголовное дело по факту гибели работника сельскохозяйственного предприятия. Трагедия произошла 1 августа 2025 года на одной из ферм района. Мужчина 1967 года рождения