Знаменитости не перестают подавать интересные поводы для слухов. Так Максим Виторган выложил в свой микроблог примечательное фото, где у Нино Нинидзе заметно округлился живот.

Знаменитости не перестают подавать интересные поводы для слухов. Так Максим Виторган выложил в свой микроблог примечательное фото, где у Нино Нинидзе заметно округлился живот.О предположительном романе двух знаменитостей стало известно буквально несколько месяцев назад. Напомним, что не так давно они вместе избавились от уз предыдущих браков – Нино в мае развелась с актером Кириллом Плетневым, а Максим – в июне с Ксений Собчак.Примечателен тот факт, что пара, обросшая самыми невероятными слухами, никак не комментировала свои отношения. Нино даже опровергала информацию о возможном партнерстве, однако вскоре оказалось, что между двумя медиа-персонами действительно что-то есть. Виторган стал активно делится фотографиями возлюбленной на своей странице в социальной сети Instagram, что убедило поклонников в наличии нежных чувств.В этот раз, как издание Vokrug.tv, Максим подкинул поклонникам новую любопытную пищу к размышлениям. В микроблоге он опубликовал фото Нинидзе, где девушка стоит с заметно округлившимся животом.Впрочем, стоит отметить, что никаких пояснений актер не сделал. Меж тем в Instagram самой Нинидзе не было ни малейших намеков на возможную беременность. Поклонникам остается только гадать – действительно ли актриса в положении или же ткань толстовки выпирает.