Познавательную беседу со школьниками накануне организовали сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району.

В рамках «Декады правовых знаний» юрисконсульт ОМВД России по Юрьев-Польскому району старший лейтенант полиции Дмитрий Бабнеев провел урок для учеников средней общеобразовательной школы №3.В начале урока ребятам продемонстрировали видеоролик, в котором в доступной форме рассказано о видах правонарушений и преступлений, чаще всего совершаемых подростками.После просмотра видеоролика полицейский объяснил ребятам разницу между уголовной и административной ответственностью, предусмотренной за нарушения законодательства, а также ответил на волновавшие школьников вопросы по данной теме.Отдельно в рамках встречи обсудили тему наркомании среди несовершеннолетних. Сотрудник полиции напомнил, с какими последствиями сталкиваются люди, начавшие употреблять наркотические средства или те, кто решает заработать на сбыте наркотических веществ.В конце урока полицейский призвал ребят не нарушать законодательство и напомнил, что привлечение к уголовной или административной ответственности в будущем влечет ограничения по трудоустройству и поступлению в отдельные категории высших учебных заведений.