Детский смартфон с разнообразными полезными приложениями и родительским контролем вы сможете забрать абсолютно бесплатно благодаря Дни.ру.
Детский смартфон с разнообразными полезными приложениями и родительским контролем вы сможете забрать абсолютно бесплатно благодаря "Дни.ру".
С помощью нового обучающего телефона вы сможете полностью контролировать вашего ребенка. Слушать звуки вокруг него и знать, чем он занимается. Кроме всего прочего вы сможете следить за уровнем заряда батареи в его гаджете.
Если вдруг ребенок отключит звук, вы все равно сможете связаться с ним, отправив громкий сигнал вызова.
В телефоне есть удобная функция родительского контроля. Благодаря ей вы будете легко блокировать ненужные приложения и настраивать безопасный поиск в интернете. А также, сможете контролировать время использования смартфона.
Публикация от (@dniru) 8 Ноя 2019 в 5:50 PST
Получить телефон очень просто. Достаточно выполнить два простых условия:
1. Подпишитесь на Instagram @dniru
2. Отметьте в комментариях разных друзей
Больше комментариев – больше шансов победить! Победителя выберем 15 ноября с помощью генератора случайных чисел.