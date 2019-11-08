Детский смартфон с разнообразными полезными приложениями и родительским контролем вы сможете забрать абсолютно бесплатно благодаря Дни.ру.

Детский смартфон с разнообразными полезными приложениями и родительским контролем вы сможете забрать абсолютно бесплатно благодаря "Дни.ру".С помощью нового обучающего телефона вы сможете полностью контролировать вашего ребенка. Слушать звуки вокруг него и знать, чем он занимается. Кроме всего прочего вы сможете следить за уровнем заряда батареи в его гаджете.Если вдруг ребенок отключит звук, вы все равно сможете связаться с ним, отправив громкий сигнал вызова.В телефоне есть удобная функция родительского контроля. Благодаря ей вы будете легко блокировать ненужные приложения и настраивать безопасный поиск в интернете. А также, сможете контролировать время использования смартфона.Публикация от (@dniru) 8 Ноя 2019 в 5:50 PSTПолучить телефон очень просто. Достаточно выполнить два простых условия:1. Подпишитесь на Instagram @dniru2. Отметьте в комментариях разных друзейБольше комментариев – больше шансов победить! Победителя выберем 15 ноября с помощью генератора случайных чисел.