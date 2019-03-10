Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали за новое фото в образе египетской царицы Клеопатры. По мнению поклонников, наряд полностью повторяет костюм Ольги Бузовой.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-03-2019-kak-buzova-lorak-publichno-obvinili-v-bezvkusice-i-platiage.html" target="_blank">Как Бузова: Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге</a> - Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали за новое фото в образе египетской царицы Клеопатры. По мнению поклонников, наряд полностью повторяет костюм Ольги Бузовой.
[url=https://33live.ru/novosti/10-03-2019-kak-buzova-lorak-publichno-obvinili-v-bezvkusice-i-platiage.html]Как Бузова: Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге[/url] - Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали за новое фото в образе египетской царицы Клеопатры. По мнению поклонников, наряд полностью повторяет костюм Ольги Бузовой.