Шоумен Дмитрий Борисов решил разобраться в странном деле с похищением огромной суммы сотрудницей банка в Башкортостане. В студи программы Пусть говорят Первого канала выступил муж подозреваемой в краже.

Шоумен Дмитрий Борисов решил разобраться в странном деле спохищением огромной суммы сотрудницей банка в Башкортостане. В студи программы "Пустьговорят" Первого канала выступил муж подозреваемой в краже.38 дней сотрудники правоохранительных органов искали женщину-кассираЛуизу Хайруллину из города Салават, которая вынесла из банка почти 25 миллионоврублей, а после исчезла вместе с супругом и дочерьми. В итоге женщину нашлиодну в съемной однушке в Казани. Похищенных денег у нее не было. Теперь матери двоих детей грозит до десяти лет тюрьмы.В эфире ток-шоу "Пусть говорят" появился муж Луизы Хайруллиной– Марат. Мужчина рассказал, что пока проходит по уголовному делу как свидетель,однако если его избранница начнет давать показания, все может измениться.Марат признался, что с 2010 года страдает от игровой зависимости. Из-за пагубного пристрастия он влез в долги, взял несколько кредитов – в общейсложности он должен банкам два миллиона рублей.Хайруллин отметил, что именно он уговорил жену пойти на преступление: Луизаполтора года порциями выносила денежные средства из хранилища банка и заменяла ихмуляжами. В первый раз сотрудница похитила только 50 тысяч рублей, однако современем аппетиты росли, и перед арестом она забрала уже миллион."Я пообещал ей, что мы сейчас все отыграем, в первую очередьвернем в кассу эти 50 тысяч", – говорил Марат Хайруллин в студии "Пусть говорят".Мужчина отметил, что похищенных 25 миллионов у них нет. Всеукраденные деньги он проиграл на ставках.Присутствующие в студииэксперты усомнилисьв словах Марата Хайруллина. Никто не верил, что за полтора года ни ревизия, николлеги Луизы, которые тоже материально ответственны, не обнаружили пропажу средств."Заехали в школу, сказали, что дети едут на море. Взяли все,что было в кассе – последний миллион. Поехали за 30 километров от города, тамостановились возле речки. Жили в палатках там три дня, как туристы. Автомобильбыл наш, с нашими номерами. Поехали, поставили машину в гараж к отцу Луизы, унас были ключи. Разделились на две группы. После передвигались на такси. Уехалив город Казань. Мы снимали пять квартир, и на пятой квартире нас уже взяли", – рассказал о побеге Марат.В конце программы Хайруллин заявил о цели своего визитана . Мужчина попросил неравнодушных граждан скинуться, чтобы помочьему возместить 25 миллионов банку. Ведущий шоу Дмитрий Борисов был шокирован наглостью героя.