Специалисты «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» выполнили технологическое присоединение спортивно-туристического комплекса «Семейная дача» в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Для этого энергетики спроектировали и построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ и заменили трансформатор. Общая присоединенная мощность составила 150 кВт. На территории комплекса расположены летние беседки, комфортабельные домики, спортивная и детская площадки, благоустроенный пляж с прокатом сап-бордов, лодок и катамаранов. Сотрудники «Россети Центр и Приволжье» — «Владимирэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению базы отдыха «Сойма-парк» в Судогодском районе. Общий объем мощности, выданной потребителю, составил 150 кВт.

Специалисты «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» выполнили технологическое присоединение спортивно-туристического комплекса «Семейная дача» в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области.Для этого энергетики спроектировали и построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ и заменили трансформатор. Общая присоединенная мощность составила 150 кВт. На территории комплекса расположены летние беседки, комфортабельные домики, спортивная и детская площадки, благоустроенный пляж с прокатом сап-бордов, лодок и катамаранов.Сотрудники «Россети Центр и Приволжье» — «Владимирэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению базы отдыха «Сойма-парк» в Судогодском районе. Общий объем мощности, выданной потребителю, составил 150 кВт.Энергетики проложили дополнительные участки воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ и установили трансформаторную подстанцию. Семейный клуб отдыха «Сойма-парк» предлагает гостям благоустроенный пляж, спортивные площадки, банный комплекс и ресторан, а также прокат квадроциклов, лодок и лыж.Обе базы отдыха построены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Обеспечивая стабильное и качественное энергоснабжение новых объектов размещения, компании способствуют развитию туристической отрасли в регионах.