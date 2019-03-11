Худрук Театра наций Евгений Миронов всегда приглашает работать самых талантливых актеров, режиссеров. Поэтому давно снискал славу поставщика самых качественных и зрелищных спектаклей. Видеть их считается признаком хорошего вкуса. И премьера мюзикла Стиляги не стала исключением. Корреспондент Дни.ру побывал на ней.

Худрук Театра наций Евгений Миронов всегда приглашает работать самых талантливых актеров, режиссеров. Поэтому давно снискал славу поставщика самых качественных и зрелищных спектаклей. Видеть их считается признаком хорошего вкуса. И премьера мюзикла "Стиляги" не стала исключением. Корреспондент "Дни.ру" побывал на ней.Евгений Миронов признается, что задумывался о создании мюзикла еще со времен "Страстей по Бумбарашу" Владимира Машкова. Тот, поставленный еще в 1993 году, спектакль стал долгожителем со счастливой судьбой. Стихи Юлия Кима, положенные на музыку Владимира Дашкевича, после нашумевшей постановки о гражданской войне обрели какое-то новое звучание.Евгений Миронов долго искал материал, чтобы так же сильно воздействовал на зрителя и так же ему полюбился. Был вариант перенести на российскую сцену бродвейский мюзикл, но потом решили остановиться на более понятной зрителю и близкой ментально истории. "Так возникли стиляги. Стиляги как время. Стиляги как вызов. Стиляги как история молодых. Потому что именно в этом времени нет ничего невозможного", – говорит Миронов о премьере мюзикла в Т.Воплотить замысел он пригласил Алексея Франдетти – ему всего 35, а он уже лауреат премии "Золотая маска" как лучший режиссер в оперетте/мюзикле за спектакль "Рождество О'Генри"! Его музыкальные спектакли идут в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и даже в Большом театре Москвы. И зрителю очень нравится свежий взгляд, драйв, даже дерзость этого молодого режиссера.В 2008 году Валерий Тодоровский не пригласил Франдетти сниматься в своей картине "Стиляги", но сейчас, спустя 11 лет, Алексей все-таки смог воплотить ту мечту. Он признается, что прекрасно понимает мир этих героев, которые одеваются, стригут, думают иначе, чем все. "В принципе, я – один из них, – говорит режиссер. – Когда мне было 14 лет, покрасил голову в синий цвет, намазал ногти черным лаком и пошел поступать в Ташкентский театральный институт".Мир таких же мальчишек и девчонок он и постарался раскрыть в постановке на сцене Театра наций. Причем он хотел открыть зрителям новые имена, новые лица. В итоге был объявлен масштабный кастинг, на который поступило боле 2500 тысяч заявок со всей страны. Но задача предстояла сложная – уметь петь (причем иногда – паря в воздухе на тросах!), танцевать, а некоторым – даже виртуозно играть на саксофоне и трубе. Интересно, что ряду актеров в спектакле досталось до пяти ролей! Но все справились блестяще.Конечно, обращает на себя внимание Дарья Авратинская, которой в одном из составов досталась роль Пользы. Прежде о ней часто говорили как о дочери Ирины Апексимовой. Многие даже считали, что знаменитая мама двигает всюду Дарью. Но участием в "Стилягах" она доказала, что является абсолютно самостоятельной, интересной, многогранной актрисой, способной даже в поцелуе многое выразить. На сцене Театра наций она в полной мере проявила индивидуальность, объяснив, что другая, что сравнения с мамой как минимум неуместны. Ее природная сексуальность явно добавит ей поклонников после премьеры "Стиляг" в Т.Историю переросшего в любовь знакомства Пользы с комсомольцем Мэлсом (в спектакле – Олег Отс и Эмиль Салес) все знают по картине Тодоровского. Но в спектакле Алексея Франдетти она прозвучала более ярко, выпукло и емко. И этому помогло все – от причудливой декорации-стены, которая выглядит то стеной Берлинской, то стеной коммуналки, то "стеной Цоя", то просто стеной, за которой люди скрывают свой тайный мир от соседей, – до музыкального наполнения спектакля.Музыкальный руководитель проекта Евгений Загот сделал стильные аранжировки хитов групп "Браво", "Кино", "Моральный кодекс" (в спектакле их исполняет живой оркестр), умело перемешав с бравурной советской "Москвой майской". Про это смешение идеологически верного и маняще свободного и получился, собственно, спектакль. Оказалось, что песни Агузаровой, Сюткина, Макаревича и Хавтана удивительно органично ложатся на придуманную Юрией Коротковым историю "Буги на костях", которая и стала сюжетной основой спектакля.Режиссер намеренно перенес часть действия на балконы, в оркестровую яму, в проходы зрительного зала, максимально погружая публику в происходящее – в мелодии, настроения, диалоги. В итоге получился увлекательный, яркий, костюмированный аттракцион, попадая на который, лучше понимаешь и историю страны, и самого себя. Премьера мюзикла "Стиляги" вызвала огромный интерес у зрителей, которые хотели хотя бы на два часа вспомнить время, когда были немного моложе и, наверное, счастливее.