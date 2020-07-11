Сложивший в прошлом году полномочия премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что нынешнее правительство страны не разрабатывает план по преодолению возникших трудностей. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала 112.

Сложивший в прошлом году полномочия премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что нынешнее правительство страны не разрабатывает план по преодолению возникших трудностей. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала "112".Владимир Гройсман считает, что осенью Украина столкнется с еще большим количеством трудностей, чем в первой половине 2020 года. Произошедшее будет сложно предсказать, но даже несмотря на это, у правительства страны до сих пор нет плана, как преодолеть сложности, отметил политик.По его мнению, на данный момент представители власти обязаны сфокусироваться на нуждах жителей Украины. Но сейчас, как подчеркнул Гройсман, в правительстве находятся люди, в компетентности которых можно усомниться. У них отсутствует системность в работе, поэтому в любой момент может наступить хаос и желаемые украинцами реформы будут сдвинуты.Тем временем рейтинг Владимира Зеленского стремительно снижается. Уже сейчас ему доверяют лишь 36% жителей страны. Остальные граждане сомневаются в действиях президента.9 Июл 2020 в 10:02 PDTКстати, на днях президент Украины нашел весьма любопытное оправдание наступившим в стране трудностям. По мнению лидера, ситуация особенно обострилась, потому что .