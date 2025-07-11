Наживаться на умерших пытались не только медсотрудники, этим грешили даже стражи порядка.

В погоне за прибыльюВязниковская межрайонная прокурора утвердила обвинительное заключение в отношении заведующего паллиативным отделением ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» и местной жительницы – индивидуального предпринимателя.Медика обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни), даму – в даче взятки.Как выяснило следствие, в Вязниковском районе ри­туаль­ными услугами занимается одно муниципальное предприятие («Ритуал») и четыре индивидуальных предпринимателя. Обвиняемая, гонясь за прибылью и желая обойти конкурентов, неоднократно давала взятки заведующему паллиативным отделением районной больницы. В общей сложности она отдала 140 тысяч рублей.Взамен заведующий передавал ей информацию о смерти пациентов, их данные и контакты родственников.По такой схеме медик и ритуальщик работали до 13 января 2025 года. Обвиняемые признали свою вину. Теперь их судьбу будет решать Вязниковский городской суд, куда для рассмотрения по существу отправили материалы дела.Кстати, аналогичную преступную схему прокуратура обнаружила и на Вязниковской станции скорой помощи, сотрудники которой незаконно передавали предпринимателю информацию о смерти людей, чтобы он мог заключать с родственниками умерших договоры о платных похоронах.Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном распространении сведений о частной жизни. Этим делом сейчас тоже занимается прокуратура.Миллион на троихТорговлей сведениями о покойниках грешат не только медработники. Два года назад к реальному сроку приговорили трёх теперь уже бывших стражей порядка. Сотрудники дежурной части областного центра – две женщины и мужчина – в течение полугода получили от директора ритуального бюро города не менее миллиона рублей. Деньги стали платой за предоставленную информацию об обнаружении трупов, об адресах их местонахождения и о контактных данных родных.В итоге суд возбудил уголовное дело о даче и получении взятки. Обвиняемые признали свою вину. Как сообщает Ленинский районный суд, мужчину тогда приговорили к четырём годам строгого режима и к восьмилетнему запрету на работу в МВД, его подельниц – к 3,5 и 3 годам общего режима с семилетним запретом на работу в полиции, отсрочив наказание до того момента, пока их детям не исполнится 14 лет.Что касается главного ри­туаль­щика, его тоже не оставили без должного внимания. Фемида оштрафовала его на 25 миллионов рублей. Миллионному штрафу подвергли и саму фирму. Кроме того, у юрлица арестовали транспортные средства.В темуПрокуратура Коврова проверила жалобы жителей на нарушения в доме № 47 на улице Абельмана. Выяснилось, что на первом этаже предприниматель незаконно продаёт ритуальные товары (гробы, венки и т. п.), заключает договоры и принимает заказы. Между тем закон запрещает размещать такие магазины в жилых домах.Прокуратура подала в суд иск о запрете этой деятельности. Надзорные органы следят за исправлением ситуации.