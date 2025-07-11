Смертельная авария произошла в Вязниковском районе утром 11 июля. ДТП случилось около 6:10 на улице Центральной в деревне Сергеево. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УМВД по

Смертельная авария произошла в Вязниковском районе утром 11 июля. ДТП случилось около 6:10 на улице Центральной в деревне Сергеево. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Газель», которым управлял 43-летний мужчина. После столкновения обе машины загорелись. В результате ДТП