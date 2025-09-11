Здоровенная собака входит в мясную лавку с кошельком в зубах. Кладет кошелек на пол и усаживается напротив прилавка.
- Ну че тебе, собачка? Хочешь купить мяса? - улыбаясь, спрашивает мясник.
- Гав! - прогавкивает пес.
- Гмм, - промычал мясник. - А какого? Печеночки, фаршу или же на отбивные?..
- Гав-гав! - снова подает голос пес.
- И сколько же на отбивные взвесить? Полкило, кило...
- Гав-гав! - гавкает собака.
Ну, мясник взвесил килограмм и взял деньги из кошелька.
Собака, схватив мясо и кошелек, удалилась. Мяснику же стало интересно, что будет дальше, и он последовал за псом. Собака добежала до какого-то дома, толкнула входную дверь и, забежав на третий этаж, стала скрестись в дверь. Дверь вдруг открылась, оттуда выскочил разъяренный мужи
еще анекдот!