о работе..
Когда у вас случается трудный день и вы восклицаете: - "Я НЕНАВИЖУ свою работу" - попробуйте сделать следующее: По дороге домой зайдите в аптеку и купите ректальный термометр Jоhnsоn & Jоhnsоn. Удостоверьтесь, что термометр именно этой фирмы! Придя домой, закройте за собой дверь, завесьте шторы и отключите телефон -никто не должен вам мешать! Переоденьтесь в удобную домашнюю одежду и сядьте в любимое кресло. Распакуйте термометр и аккуратно положите его на стол. Достаньте из упаковки инструкцию к ректальному термометру и внимательно прочитайте. Обратите особое внимание на фразу, напечатанную мелким шрифтом: "Каждый ректальный термометр фирмы Jоhnsоn & Jоhnsоn проверен персонально и затем продезинфицирован!" ("Еvеrу Rесtаl Тhеrmоmеtеr mаdе bу J
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