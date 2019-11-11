Прошедший 8 ноября в центре Минска митинг студентов не сулит президенту республики Александру Лукашенко ничего хорошего. Запад начал борьбу за умы молодого поколения, а глава государства практически не реагирует на происходящее, недоумевают эксперты.
Прошедший 8 ноября в центре Минска митинг студентов не сулит президенту республики Александру Лукашенко ничего хорошего. Запад начал борьбу за умы молодого поколения, а глава государства практически не реагирует на происходящее, недоумевают эксперты.
На площадь Свободы в центре столицы более двух тысяч молодых
белорусов вышли по призыву 21-летнего блогера Степана Светлова, более
известного как NEXTA. Парень проживает в Польше и ведет один из самых
популярных телеграм-каналов по белорусской тематике.
Западные стратеги начали борьбу за умы молодежи,
констатирует телеграм-канал "Трыкатаж". Авторы со ссылкой на недавние
социологические исследования отмечают тревожную для России тенденцию: среди
молодежи 18-24 года сторонники интеграции в меньшинстве. Большинство белорусов
в этой возрастной категории выступают за прозападный курс властей и сближение с
ЕС. "Следовательно, торпедировать интеграцию должна школота", -
утверждают авторы.
Акцию блогера телеграм-канал назвал "первым смотром
пушечного мяса для будущего майдана". Светлова будут раскручивать как
молодежного кандидата в президенты Белоруссии, считают эксперты.
65-летний на происходящее реагирует вяло.
"Скорее, даже помогает неуклюжими провокациями, которые только помогают
пиарить мероприятие NEXTA", – констатирует "Трыкатаж".
Проживающий в Польше малолетний блогер устроил мини-майдан в Минске. Две тысячи человек в центре города устроили антиправительственную тусовку. Очевидно, что оплачено это сомнительное мероприятие из западных карманов. А Лукашенко, видимо, пора готовиться к бегству в Ростов.
— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)
Некоторые уже посоветовали белорусскому лидеру паковать
чемоданы. "Две тысячи человек в центре города устроили
антиправительственную тусовку. Очевидно, что оплачено это сомнительное
мероприятие из западных карманов. А Лукашенко, видимо, пора готовиться к
бегству в Ростов", – пишет на своей странице в "Твиттер" блогер
"Кремлевский Связной".
Светлов считается автором нашумевшего фильма
". Уголовные материалы", набравшего более 1,5 миллиона
просмотров на "Ютуб". Блогер постоянно проживает в городе Катовице в
Польше.