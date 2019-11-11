Прошедший 8 ноября в центре Минска митинг студентов не сулит президенту республики Александру Лукашенко ничего хорошего. Запад начал борьбу за умы молодого поколения, а глава государства практически не реагирует на происходящее, недоумевают эксперты.

Прошедший 8 ноября в центре Минска митинг студентов не сулит президенту республики Александру Лукашенко ничего хорошего. Запад начал борьбу за умы молодого поколения, а глава государства практически не реагирует на происходящее, недоумевают эксперты.На площадь Свободы в центре столицы более двух тысяч молодыхбелорусов вышли по призыву 21-летнего блогера Степана Светлова, болееизвестного как NEXTA. Парень проживает в Польше и ведет один из самыхпопулярных телеграм-каналов по белорусской тематике.Западные стратеги начали борьбу за умы молодежи,констатирует телеграм-канал "Трыкатаж". Авторы со ссылкой на недавниесоциологические исследования отмечают тревожную для России тенденцию: средимолодежи 18-24 года сторонники интеграции в меньшинстве. Большинство белорусовв этой возрастной категории выступают за прозападный курс властей и сближение сЕС. "Следовательно, торпедировать интеграцию должна школота", -утверждают авторы.Акцию блогера телеграм-канал назвал "первым смотромпушечного мяса для будущего майдана". Светлова будут раскручивать какмолодежного кандидата в президенты Белоруссии, считают эксперты.65-летний на происходящее реагирует вяло."Скорее, даже помогает неуклюжими провокациями, которые только помогаютпиарить мероприятие NEXTA", – констатирует "Трыкатаж".Проживающий в Польше малолетний блогер устроил мини-майдан в Минске. Две тысячи человек в центре города устроили антиправительственную тусовку. Очевидно, что оплачено это сомнительное мероприятие из западных карманов. А Лукашенко, видимо, пора готовиться к бегству в Ростов.— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)Некоторые уже посоветовали белорусскому лидеру паковатьчемоданы. "Две тысячи человек в центре города устроилиантиправительственную тусовку. Очевидно, что оплачено это сомнительноемероприятие из западных карманов. А Лукашенко, видимо, пора готовиться кбегству в Ростов", – пишет на своей странице в "Твиттер" блогер"Кремлевский Связной".Светлов считается автором нашумевшего фильма". Уголовные материалы", набравшего более 1,5 миллионапросмотров на "Ютуб". Блогер постоянно проживает в городе Катовице вПольше.