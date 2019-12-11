Коллеги по цеху Дмитрий Шепелев и Андрей Малахов не общаются.
У телеведущих, как оказалось, разные убеждения.
Коллеги по цеху Дмитрий Шепелев и Андрей Малахов не общаются.
У телеведущих, как оказалось, разные убеждения.
Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев запустил собственное
ютуб-шоу "Папки". Шоумен общается с отечественными звездами о родительстве и не
только.
Гостем очередного выпуска программы стал актер Иван Жидков.
У артиста двое детей от разных женщин.
Шепелев и Жидков много говорили о работе. Дмитрий вспомнил, роль
Ивана в фильме "Пусть говорят".
"Ты играл там персонажа по имени Андрей. Просто есть Андрей
из "Пусть говорят", с которым я в принципе не могу разговаривать по контракту.
И по религиозным убеждениям", – внезапно высказался Дмитрий Шепелев.
Что именно хотел сказать шоумен, не очень понятно. Возможно,
Дмитрий хотел заявить о неприязни к Андрею, чтобы добавить своему проекту
скандальности. Также есть вероятность, что телеведущей таким образом упрекнул
руководство Первого канала, дескать, изверги, запрещают сотрудникам общаться с
коллегами.
10 Дек 2019 в 3:09 PST
Между тем ходят слухи, что и Андрей Малахов перестали
контактировать из-за того, что последний выступает на стороне родственников
Жанны Фриске. Напомним, у близких певицы и телеведущего давний конфликт. Стороны
льют грязь друг на друга в прессе. Предметом споров выступают деньги артистки, а также ее шестилетний сын от Платон.