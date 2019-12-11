Коллеги по цеху Дмитрий Шепелев и Андрей Малахов не общаются. У телеведущих, как оказалось, разные убеждения.

Коллеги по цеху Дмитрий Шепелев и Андрей Малахов не общаются.У телеведущих, как оказалось, разные убеждения.Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев запустил собственноеютуб-шоу "Папки". Шоумен общается с отечественными звездами о родительстве и нетолько.Гостем очередного выпуска программы стал актер Иван Жидков.У артиста двое детей от разных женщин.Шепелев и Жидков много говорили о работе. Дмитрий вспомнил, рольИвана в фильме "Пусть говорят"."Ты играл там персонажа по имени Андрей. Просто есть Андрейиз "Пусть говорят", с которым я в принципе не могу разговаривать по контракту.И по религиозным убеждениям", – внезапно высказался Дмитрий Шепелев.Что именно хотел сказать шоумен, не очень понятно. Возможно,Дмитрий хотел заявить о неприязни к Андрею, чтобы добавить своему проектускандальности. Также есть вероятность, что телеведущей таким образом упрекнулруководство Первого канала, дескать, изверги, запрещают сотрудникам общаться сколлегами.10 Дек 2019 в 3:09 PSTМежду тем ходят слухи, что и Андрей Малахов пересталиконтактировать из-за того, что последний выступает на стороне родственниковЖанны Фриске. Напомним, у близких певицы и телеведущего давний конфликт. Стороныльют грязь друг на друга в прессе. Предметом споров выступают деньги артистки, а также ее шестилетний сын от Платон.