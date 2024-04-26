Мужчина ворвался в круглосуточный магазин с тряпкой в руке, из которой торчал муляж гранаты.

Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области. Житель города Гусь-Хрустальный в июле 2023 года решился на ограбление круглосуточного магазина из-за отсутствия денег. Для дополнительной убедительности он изготовил муляж гранаты из куска хозяйственного мыла и взрывателя УЗРГМ-2 от ручной гранаты.В первом часу ночи мужчина зашёл в магазин и предельно вежливо поговорил с продавщицей. Испуганная женщина отдала 17 тысяч рублей и шоколадку с орешками. Фигуранта сразу задержали. Помимо муляжа у него было 10 незаконно приобретённых патронов.На заседании мужчина сознался, что к такому поступку его привело злоупотребление спиртным. Суд признал мужчину виновным и назначил 5 лет в тюрьме общего режима. Также в пользу пострадавшей будет взыскана компенсация в размере 40 тысяч рублей.