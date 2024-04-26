Владимирская область получила дополнительное финансирование. Как распределили...

Владимирская область получила дополнительное финансирование. Как распределили деньги?Дополнительные средства, которые поступили в региональную казну, сегодня на внеочередном заседании распределили депутаты Законодательного Собрания.Роман Кавинов, исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Вместе со Счётной палатой Владимирской области, вместе с аппаратом Заксобрания предприняли все усилия для того, чтобы предложенные губернатором поправки в областной закон о бюджете были рассмотрены в максимально сжатые сроки. Во-первых, с учётом значимости ряда поправок для того, чтобы их произвести в весенне-летний период, для того, чтобы подготовить наши горда и поселки к отопительному периоду, для того чтобы дорожные работы произвести.Расходы областного бюджета выросли почти на 5 миллиардов, а доходы увеличились почти на 565 миллионов рублей. Об этом депутатам доложил первый заместитель министра финансов Владимирской области Максим Васенин.Значительно увеличено финансирование программы газификации и догазификации.В планах- строительство 10 с половиной километров газопроводов для газификации в Александровском, Кольчугинском, Ковровском, Собинском районах.Почти 3 миллиарда рублей направят на ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.В здравоохранении бюджетные ассигнования увеличены почти на полтора миллиарда рублей.Дополнительные расходы на образование составят 600 миллионов, на социальную сферу - почти 220 миллионов.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания области:- Очень важные изменения в областной бюджет, направленный прежде всего на решение ключевых вопросов в жизни нашего региона, который рассматривает практически все сферы жизнедеятельности. Прежде всего, хотелось отметить то, что те решения нашей фракции и Законодательного собрания, которые были приняты в прошлые годы на увеличение финансирования на ремонт дорог местного значения, - сегодня мы получили дополнительное финансирование.